الأهلي يحصل على 11 مليون دولار.. كيف تحقق حلم مرتجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمد همام:

في أكثر من مناسبة خرج خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، ليكشف عن حلمه بحصول ناديه على مكافآت مالية تساعد النادي ماليًا لتدعيم الفرق الرياضية ومن أهمهم فريق الكرة إلى جانب المنشآت في فروع النادي المختلفة.

عام 2023 كانت بمثابة الحلم عند الرجل الأول في القلعة الحمراء من الناحية المالية وهو خالد مرتجي، حيث جنى فريق الكرة بما يقرب من 11 مليون دولار نظير المشاركات في المسابقة الدولية والقارية.

وخرج محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي قبل أيام ليكشف أن ناديه في حاجة إلى مليون دولار تقريبًا لتغطية المرتبات سواء للاعبين أو المدربين وتحديدًا الأجانب.

وبالعودة إلى عام 2023 نجد أن فريق الكرة حقق الكثير من المشاركات في مختلف البطولات وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- كأس العالم للأندية

في العام الحالي شارك فريق الأهلي لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية خلال نسختي (2022) والتي أقيمت في المغرب، و(2023) والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحصل فريق الأهلي على المركز الرابع في نسخة المغرب ليجني الفريق الأحمر مكافأة مالية تقدر بـ2 مليون دولار.

وفي النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتي أقيمت قبل أيام في المملكة العربية السعودية، حصل فريق الأهلي على مكافأة مالية قدرت بـ2.5 مليون دولار.

ونال الفريق الأهلاوي المركز الثالث بعد الفوز على فريق أوراوا ريد الياباني بنتيجة (4-2)، ليحقق "ابناء الجزيرة" الميدالية البروزنية للمرة الرابعة في تاريخهم.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

حصل فريق الأهلي على مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، وتحقق ذلك في المغرب وتحديد على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وتعادل فريق الأهلي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدف لمثله، قبل أن يفوز في لقاء القاهرة بنتيجة (2-1) ليكون مجموع المباراتين (3-2).

واستفاد النادي الأهلي من قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن زيادة مكافأة مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ليجني بطل القارة مسابقة ضخمة قدرت بـ4 ملايين دولار.

- الدوري الأفريقي

شارك فريق الأهلي في النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي (السوبر ليج)، حيث شهدت هذه البطولة مشاركة 8 أندية وفقًا لتصنيفهم داخل القارة السمراء.

وشهدت هذه النسخة خروج الأولى من دور نصف النهائي على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي بعد الخسارة بمجموع المباراتين بنتيجة (1-0).

وخرج فريق الأهلي من المربع الذهبي ليكتفي بالحصول على مكافأة مالية قدرت بمليون و700 ألف دولار، حيث يحصل الفائز على البطولة جائزة تقدر بـ4 ملايين دولار.

- السوبر الأفريقي

حصل فريق الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي على جائزة مالية قدرت بـ250 ألف دولار بعد الخسارة من فريق اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة (1-0).

وخاض فريق الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي باعتباره بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما لعب فريق اتحاد العاصمة بسبب تتويجه بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

- كأس السوبر المصري

آخر جوائز الأهلي في عام 2023 وهو مكافأة الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي للأبطال بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر.

وحصل فريق الأهلي على 250 ألف دولار بعد حصوله على المركز الأول في نسخة أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

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