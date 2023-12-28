شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى فيوتشر والنتيجة 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أنتوني موديست لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 114 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وأشار حكم الراية بوجود تسلل على موديست قبل أن يحتسب حكم الفار بسبب عدم وجود تسلل على المهاجم الفرنسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كلا من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

فيما جاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي: محمود جنش في حراسة المرمى، وجوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي في الدفاع، وغنام محمد، بيلو، محمد صادق في الوسط، وعبد الكبير الوادي ، احمد عاطف، مروان مجسن في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام ، محمد محمود ، علي زعزع ، اموراني حساني ، عمر السعيد ، كجالي درامي، هشام عادل.

وبدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وصل الأهلي للنهائي بعد تغلبه على سيراميكا بهدف للا شيء، ووصل فيوتشر بعد تغلبه على بيراميدز 14-13 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء لانتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويعد مودرن فيوتشر الفريق التاسع الذي يلعب مع الأهلي في تاريخ مواجهاته بكأس السوبر المصري، سبق للأهلي مواجهة الزمالك وإنبي والإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وطلائع الجيش وبيراميدز عندما كانت البطولة بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، كما واجه سيراميكا في النسخة الحالية بعد تغيير نظام المسابقة.

لعب الأهلي ثماني عشرة مباراة في تاريخ مواجهاته بالبطولة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وخسر مباراة واحدة، وتعادل في ست مباريات تم حسمها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، جاء الحسم لمصلحة الأهلي في ثلاث مباريات، ولمصلحة منافسيه في المباريات الثلاثة الأخرى، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المواجهات تسعة عشر هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.