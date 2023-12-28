شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواصل الاستعداد للبنك الأهلي وينتظم فى معسكر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها بعد غد السبت على ملعب السلام.

وأدى الفريق مرانه اليوم تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني الذي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية كما أجرى تقسيمة قوية في نهاية المران، وينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة.

وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من استاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.

وكان المقاولون العرب قد خاض فترة إعداد قوية خلال فترة التوقف الماضية، خاص خلالها مباراتين وديتين، حيث منح طلعت محرم الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لعودة المباريات.

وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.