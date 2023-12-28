شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواصل الاستعداد للبنك الأهلي وينتظم فى معسكر غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأدى الفريق مرانه اليوم تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني الذي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية كما أجرى تقسيمة قوية في نهاية المران، وينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة.
وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من استاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.
وكان المقاولون العرب قد خاض فترة إعداد قوية خلال فترة التوقف الماضية، خاص خلالها مباراتين وديتين، حيث منح طلعت محرم الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لعودة المباريات.
وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.
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