شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع مودرن فيوتشر 2/2 فى نهائى السوبر.. واللجوء لوقت إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة.

سجل للأهلي ، كهربا وحسين الشحات ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

الشوط الأول

جاء بداية المباراة حماسية من الفريقيين وهدد فيوتشر مرمى الأهلي مُبكراً وأرسل مروان محسن تمريرة طولية في اتجاة عبد الكبير الوادي خلف المدافعين وسدد الأخير الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب بسنتيمرات في الدقيقة التاسعة.

جاء الرد سريعاً من الأهلي بهدف عن طريق كهربا في الدقيقة 13 من ركنية علي معلول.

بعد الهدف حاول فيوتشر العودة للمباراة وشكّل أكثر من كرة خطرة على مرمى مصطفى الشناوي ،وسنحت أكثر من فرصة لأحمد عاطف والوادي لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

أوحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34 حيث تبادل الكرة مع كهربا ومرر الأخير للأول ليُسجل كهربا الهدف الثاني للأهلي.

بعد الهدف ، سجل عبد الكريم الوادي لاعب مودرن فيوتشر هدفاً قبل أن يعود لاعبي الأهلي للملعب ليُقرر محمد عادل حكم المباراة إلغاء الهدف.

ضغط مودرن فيوتشر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثاً عن تعديل النتيجة مع محاولات هجومية من الأهلي ونال محمد صادق بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات ويستمر الضغط من مودرن فيوتشر مع تماسك أهلاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بشكل حماسي من الفريقين وضغط الأهلي بحثاً عنى هدف ثالث كما بحث فيوتشر عن الهدف الأول وأهدر بيرسي تاو والشحات فرصتين لتسجيل هدف ثالث للأهلي.

وتعرض حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 60 وتلقي العلاج وأستكمل المشاركة في المباراة ، وأهدر معلول فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي.

وأنطلق امام عاشور بهجمة خطرة للأهلي لكن دفاع مودرن فيوتشر تدخل وأنقذ الموقف ، وفي الدقيقة 64 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات.

وبمرور الوقت تسابق لاعبي الأهلي في إهدار الفرص مع هجمات مرتدة لفريق مودرن فيوتشر ، وتعرض امام عاشور لإصابة وشارك كريم فؤاد بدلاً من إمام عاشور وموديست بدلاً من كهربا.

وسجل عمر السعيد هدف مودرن فيوتشر الأول في الدقيقة 76 بعدما أستغل خطأ مشترك من محمد عبد المنعم ومصطفى شوبير ، وتراجع أداء الأهلي ليمنح الفرصة لفريق مودرن فيوتشر لتسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد محمود في الدقيقة 82 من تسديدة قوية حوّل طكوكا مسارها لتسكن شباك مصطفى شوبير.

وشارك محمد مجدي أفشة بدلاً من أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 88 ،وأهدر الأهلي أكثر من فرصة لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2 ويتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

وأدار المباراة ، محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا ، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.