شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالسوبر: الإنجازات رفيق الرحلة.. لقب جديد من نصيب الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بحصول الفريق ببطولة السوبر المصري التي حصدها الفريق الليلة أمام مودن فيوتشر، وقالت الصفحة: "الإنجازات رفيق الرحلة من جدة إلى أبو ظبي، لقب كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة من نصيب الأبطال".

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد بالإمارات .

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوي وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري. سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.