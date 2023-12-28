شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية أفضل لاعب فى نهائي السوبر المصري للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مروان عطية، لاعب الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافى من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوي وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وأدار المباراة محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا ، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية، وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر بعد الفوز على سيراميكا بركلات الجزاء في مباراة تحديد المكز الثالث والرابع.