شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا تحتفل أمام الأهلي "إلا وأنت بتاخد دُش بعد الماتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، أن مواجهة النادي الأهلي لا تحتمل التوقعات، مضيفاً أن أي لاعب يواجه الفريق الأحمر لا يجب أن يأمن للنتيجة حتى صافرة الحكم.

وقال حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت: لا تحتفل أمام الأهلي إلا وأنت "بتاخد دُش" بعد الماتش، مُعلقاً: منذ ظهور الفار وأرى أنه أفضل شىء، لولا الفار لتغيّرت بطولات وأمور كثيرة، أفضل شىء أن تعيد الحق لأصحابه والفار لم يفسد متعة كرة القدم كما يقول البعض".

وأضاف: "موديست يواجه أزمة كبيرة في رشاقته ولكن هذا الهدف هيفوقه، هو بيلعب وهو خايف، ولكن هذا الهدف يمنحه الثقة، وسيكون هدف تاريخي أنه جاب بطولة السوبر".

وواصل: "موديست كان سريعا جداً وقوي جداً ولكن عدم اللعب لخمس شهور أثر على مستواه، ولكن المقارنة بينه وبين كهربا، يتفوق فيها الأخير، ويعجبني في كهربا أنه ملتزم الآن بشكل كبير، والأهلي بحاجة لمهاجم واثنين وثلاثة لأنه ينافس على بطولات".