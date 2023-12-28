شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا تحتفل أمام الأهلي "إلا وأنت بتاخد دُش بعد الماتش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، أن مواجهة النادي الأهلي لا تحتمل التوقعات، مضيفاً أن أي لاعب يواجه الفريق الأحمر لا يجب أن يأمن للنتيجة حتى صافرة الحكم.
وأضاف: "موديست يواجه أزمة كبيرة في رشاقته ولكن هذا الهدف هيفوقه، هو بيلعب وهو خايف، ولكن هذا الهدف يمنحه الثقة، وسيكون هدف تاريخي أنه جاب بطولة السوبر".
وواصل: "موديست كان سريعا جداً وقوي جداً ولكن عدم اللعب لخمس شهور أثر على مستواه، ولكن المقارنة بينه وبين كهربا، يتفوق فيها الأخير، ويعجبني في كهربا أنه ملتزم الآن بشكل كبير، والأهلي بحاجة لمهاجم واثنين وثلاثة لأنه ينافس على بطولات".
وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوي وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.
سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.
وأدار المباراة محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا ، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.
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