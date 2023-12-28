شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة فتوح وصبحى والزناري تتصدر أبرز 10 مشاهد من مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الزمالك أبرز 10 مشاهد من مران الفريق اليوم الخميس على ملعب النادى، بعد العودة من الإجازة التي منحها معتمد جمال المدير الفني للاعبين.

وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الخميس، استعداداً للفترة المقبلة، وخاض لاعبو الزمالك تدريبات الركض بمحيط الملعب لمدة 20 دقيقة، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وشارك مصطفى شلبي في الجزء التأهيلي مع باقي لاعبي الفريق، واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بأداء اللاعبين للتدريبات التأهيلية فقط دون استمرار باقي فقرات المران، بسبب هطول الأمطار بغزارة على ملعب التدريب.

كان الجهاز الفني قررمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.



الونش وشلبي



الونش



أوباما ومعتمد



زيزو ومعتمد جمال



عمر جابر ودونجا



فتوح وزيزو



محمد صبحى



مران الزمالك



مصطفى الزنارى وعبد الله جمعة