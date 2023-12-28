شكرا لقرائتكم خبر عن كولر عقب تتويج الأهلى بالسوبر: حلقنا نحو الانتصار فى تحقيق البطولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السويسرى كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، جمهور الأحمر عقب اللتويج ببطولة كأس السوبر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال كولر: "بطل كأس السوبر المصرى في ليلة لا تصدق تحت راية النسور الحمراء، حلق الأهلي نحو الانتصار، محققًا كأس السوبر المصري المرغوبة. هذا الإنجاز يعتبر الانتصار السادس للمدرب مارسيل كولر مع فريق الأهلي. تهانينا لكولر وللفريق بأكمله على هذا النجاح! للمزيد من الانتصارات!".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.