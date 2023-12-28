لبنان يهزم الأردن ودياً تحضيراً لنهائيات كأس آسيا

الرياص - اسماء السيد - بيروت: تغلب منتخب لبنان على نظيره الأردني 2-1 الخميس على ملعب رشيد كرامي البلدي في مدينة طرابلس اللبنانية في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.

وسجل محمد حيدر (23) ونور منصور (90+3) هدفي منتخب "الأرز"، وحمزة الدردور (3) هدف منتخب "النشامى".

وكانت هذه المباراة الأولى لمنتخب لبنان بإشراف مدربه القديم-الجديد المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش الذي حل بدلا من الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش قبل أقل من شهر، فيما لا يزال المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة يبحث عن فوزه الأول بعد سبع مباريات.

ويخوض منتخب لبنان مواجهة ودية أخرى في الرابع من كانون الثاني/يناير ضد نظيره السعودي، قبل أن يلعب المباراة الافتتاحية لكأس آسيا ضد نظيره القطري على ملعب لوسيل المونديالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

ويلعب الاردن وديا مع منتخبي قطر في الخامس من كانون الثاني/يناير ثم اليابان بعد أربعة أيام، ويفتتح مبارياته في البطولة القارية في 15 منه بمواجهة ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والبحرين.