مروان عطية رجل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حصل مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر المصري.

وفاز الأهلي على حساب فيوتشر برباعية لهدفين ليحسم لقب السوبر المصري.

وقدم مروان عطية أداء رائعًا خاصة من الجانب الدفاعي في الوسط أمام مودرن فيوتشر وساهم في تعويض فريقه عن إصابة إمام عاشور وغيابه عن الأشواط الإضافية.

ونال مروان عطية تحية وتصفيق جماهيري من عشاق القلعة الحمراء عقب اختياره كأفضل لاعب في المباراة النهائية.

وكان الأهلي تأهل لنهائي السوبر بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف كما سبق أن توج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في السعودية.