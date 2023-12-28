اخبار الرياضه

المقاولون في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها بعد غد السبت على ملعب السلام.

خاض المقاولون مرانه اليوم تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني الذي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية كما أجرى تقسيمة قوية في نهاية المران.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة. وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من ستاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا