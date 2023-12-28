ربيعة: سعداء بالتتويج.. ونهدي كأس السوبر للجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - عبر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على ‏فريق مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

وأوضح: دخلنا بطولة كأس السوبر بدوافع كبيرة، وكنا نرغب في تحقيق اللقب لإهدائه للجماهير التي تدعمنا وتنتظر منا الكثير ‏دائمًا.‏

وأضاف: النادي الأهلي دائمًا عينه على البطولات، والحمد لله قدمنا كل ما لدينا حتى آخر ثانية، وأبارك لكل جماهير النادي على ‏اللقب الغالي.‏

وتوجه ربيعة بالشكر إلى القائمين على التنظيم في الإمارات، مؤكدًا أن البطولة خرجت بصورة مشرفة للغاية، وأشاد بالأجواء المميزة ‏والحضور الجماهيري الذي منح اللقب مكانة خاصة.‏