أمام الأهلي.. أنت بلا تاريخ ولا حاضر ولا “فيوتشر”

قالوا أن الاهلي سيتلقى خسارة قاسية أمام اتحاد جدة عميد الأندية السعودية صاحب الماضي والحاضر، التاريخ والعراقية و كوكبة النجوم الحاضرة، فرد المارد بالثلاثة في كأس العالم للأندية.

قالوا الاهلي سيخسر لقب السوبر بسبب الاجهاد وتلاحم المباريات و توجه الفريق مباشرةً إلى الإمارات بعد برونزية المونديال في جدة، فقهر سيراميكا ثم فيوتشر.

الاهلي استمر يحطم أرقامًا بأجيال تتوالى ومدربين تذهب وترحل ويأتي غيرها، و بمجالس إدارات تسلم راية تتويجات النسر الأحمر لبعضها البعض.

149 لقبًا يزينون شعار الاهلي وقميصه الاحمر ونسره المرفرف الذي لا يعرف الرحمة منذ 1907.

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ألقاب الاهلي باتت تحتاج إلى مراجعي حسابات على أعلى مستوى، وجيوش من رجال النجارة تصنع المزيد من الدوالايب التي تسع لهذا الكم المهول من الكؤوس والبطولات.

دروس قاسية وجهها الاهلي للجميع على مدار تاريخه، فسقط أمامه من تباهوا بتاريخهم ، ولم يشفع لمنافسي امتلاك حاضر و نجوم حالية، ولم تنجح ريمونتادا “فيوتشر” في مستقبل بطولي أمام النسر الأحمر.