تعليق مثير من مدرب فيوتشر على خسارة السوبر أمام الاهلي

علق البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر على خسارة لقب كأس السوبر المصري، أمام نظيره الاهلي، مساء اليوم الخميس.

وتوج فريق الاهلي بلقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، عقب الفوز على نظيره فيوتشر برباعية مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أقيمت في الإمارات.

وقال فورموسينيو خلال تصريحات المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أداء لاعبي فيوتشر في نهائي السوبر أمام الاهلي كان جيدًا، وليس لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم”.

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وأضاف مدرب فيوتشر: “لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة لأننا نلعب كفريق حماعي، والهزيمة أو الفوز علينا جميعا، والمباراة النهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر”.

وواصل مدرب فيوتشر تصريحاته: “الأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا”.

واختتم: “لم تكن الاستراتيجية أمام الاهلي في السوبر قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، ولكن كنا نلعب لتحقيق الفوز، وكلا الفريقين يعانيان من الإجهاد”.