موديست خامس محترف أجنبي يسجل لـ الاهلي في السوبر المصري

انضم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الاهلي لقائمة هدافي الفريق الأحمر في كأس السوبر المصري بعد هدفه في مرمى فيوتشر في نهائي البطولة.

وسجل موديست هدف الاهلي الثالث في الدقيقة 113 من الشوط الإضافي الثاني، ليكسر التعادل الذي أنهى الوقت الأصلي 2-2، ثم أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 116.

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وأصبح الفرنسي موديست أول لاعب أوروبي يسجل في تاريخ كأس السوبر المصري.

كما أنه أصبح اللاعب الأجنبي الخامس الذي يسجل في هذه المسابقة، وجميعهم سجلوا مع الأهلي.

وسبق موديست من لاعبي الاهلي الأجانب النيجيري جونيور أجايي “هدفين” والتونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والبرازيلي برونو سافيو.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه، والأولى بالنظام الجديد المكون من 4 فرق.

وكان الأهلي قد تخطى سيراميكا كليوباترا 1-0، بينما فاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.

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