حماقي يحتفل مع جماهير الاهلي بلقب السوبر المصري.. فيديو

احتفل محمد حماقي بلقب كأس السوبر المصري مع جماهير النادي الاهلي، بعد التتويج به مساء اليوم الخميس أمام نظيره فيوتشر.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس السوبر المحلي في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت لأول مرة بنظامها الجديد.

وشهدت البطولة منافسة أربعة أندية، وهم: الاهلي – فيوتشر – سيراميكا كليوباترا – بيراميدز

وتولى محمد حماقي إحياء حفل ليلة السوبر المصري في الإمارات، بعدما أشعل الأجواء قبل انطلاق المباراة.

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وبعد انتهاء المباراة وإعلان تتويج المارد الأحمر باللقب، عاد محمد حماقي من جديد إلى ملعب المباراة بصحبة لاعبي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا وراكي ربيعة.

واحتفل حماقي مع الجماهير بكأس السوبر المحلي، بعدما أشعل الأجواء بأغانيه الخاصة بالنادي الاهلي.

وتوج الاهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، والتي جاءت تحت القيادة السويسرية لـ مارسيل كولر المدير الفني.