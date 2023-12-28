بعد السقوط أمام النصر.. عقوبة مالية على ثنائي الاتحاد

وقعت لجنة الانضباط السعودي عقوبة مالية على ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة، عقب مباراة النصر في مسابقة دوري روشن السعودي.

وكان فريق الاتحاد قد خسر من نظيره النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 17 والمؤجلة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ثنائية فريق الاتحاد في شباك النصر، فيما أحرز خماسية العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، والسنغالي ساديو ماني هدفين،

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وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثنائي عبدالرزاق حمدالله وحسن كادش، لاعبا العميد مبلغ مالي وقدره 20 ألف ريال لكل منهما.

وجاءت تلك العقوبة بسبب غياب حمدالله وكادش عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة ‎النصر في دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، من خوض 18 مباراة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.