توتنهام يسقط برباعية أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حقق نادي برايتون فوزًا ساحقًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على برايتون على ملعبه مساء اليوم الخميس، في ختام منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم برايتون الفوز في الشوط الأول لصالحه بهدفين دون رد، حيث جاء هدفا الشوط الأول عن طريق كل من جاك هينشلوود، وجواو بيدرو من ركلة جزاء في الدقيقتين 11، و23 على التوالي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو برايتون تسجيل الأهداف في المباراة، عن طريق بيدرو وإستوبينان.

وانتفض لاعبو توتنهام بعد ذلك، وتمكن توتنهام من تسجيل الهدف الأول له عن طريق أليغو فيلس في الدقيقة 81 لتصبح النتيجة 4_1 لصالح أصحاب الأرض.

وأضاف توتنهام هدفه الثاني ضد برايتون من توقيع بن دافيس في الدقيقة 85 لتصبح النتيجة 4_2 لأصحاب الأرض.

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وبهذه النتيجة رفع برايتون رصيده للنقطة الـ 30 بعد الفوز الساحق على توتنهام ليحتل المركز الثامن، بينما تجمد رصيد السبيرز عند النقطة الـ 36 ليحتل الخامس