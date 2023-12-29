في 7 أشهر.. الأهلي "يوازن الكفة" على الملعب العنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين جمال:

توج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري 2023، على حساب مودرن فيوتشر.

الأهلي فاز على مودرن فيوتشر (4-2) مساء الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

وتعد هذه هي النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري التي تقام بمشاركة 4 أندية.

وبفوزه على فيوتشر في المباراة التي احتضنها استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وازن الأهلي الكفة في مباريات السوبر التي أقيمت على هذا الملعب.

سجل الأهلي في السوبر على ملعب محمد بن زايد

هذه هي المرة الرابعة التي ينافس فيها الأهلي على لقب السوبر بملعب محمد زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، علما بأنه فاز في مرتين كما خسر مرتين.

المرة الأولى كانت في فبراير 2017، وخسر حينها الأهلي بركلات الترجيح أمام الزمالك، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي سيناريو مكرر في فبراير 2020، فاز الزمالك مجددا في قمة السوبر على الأهلي بنفس الملعب بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي أيضا.

وأنهى الأهلي اللعنة بتحقيق فوزه الأول في السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد، بالفوز (1-0) على بيراميدز في مايو الماضي، قبل 7 أشهر من التغلب على فيوتشر.