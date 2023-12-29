ماذا قال عماد متعب عن موديست بعد تسجيله هدفا في السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد عماد متعب نجم منتخب مصر والأهلي السابق، بأداء الفرنسي أنتوني موديست، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال أمام مودرن فيوتشر.

وقال "متعب"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الخميس، إن تسجيل أنتوني موديست هدفا في كأس السوبر المصري بالنسبة له عودة كبيرة، لأن المهاجم يحتاج إلى تسجيل أهداف، مضيفًا: "موديست مهاجم رأس حربة، وطبيعي بحكم طوله طبيعي يكون مميز في ضربات الرأس".

وأضاف أن فريق مودرن فيوتشر قدم مباراة رائعة، واستمتعنا بنهائي يشرف الكرة المصرية، لافتًا إلى أن الأهلي اكتسب دفعة معنوية خلال الأشواط الإضافية.

وأتم: "الفرق الكبيرة لو وقعت بتقدر ترجع من نفسها مرة آخرى، والأهلي طول عمره بيلعب لأخر ثانية ودقيقة".

توج النادي الأهلي، بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعدما اكتسح فريق مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.