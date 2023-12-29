فانتازي... أفضل 5 لاعبين للجولة العشرين من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، خلال مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.6 مليون جنيه إسترليني

يتمتع نجم مانشستر سيتي بالقدرة على التألق وتحقيق الكثير من النقاط على أرضه أمام شيفيلد يونايتد بالجولة المقبلة.

وسجل فودين في مباراتين متتاليتين بجميع المسابقات، من بينها هدف وثماني نقاط أمام إيفرتون يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

وتؤكد عروضه في ملعب الاتحاد خلال موسم 2023/24 على أهميته كلاعب خط الوسط، حيث سجل فودين ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة وحقق 49 نقطة في المباريات على أرضه.

وتسديدات فودين التسع داخل منطقة الجزاء، وسبع كرات على المرمى و14 فرصة، أحتلوا المركز الثاني بين زملائه في الفريق على أرضهم هذا الموسم.

لويس دياز (ليفربول) 7.3 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يبدأ الجناح الكولومبي مباراة نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد بعد مشاركته كبديل في الفوز 2-0 على بيرنلي في الجولة الماضية.

وقدم دياز تمريرة حاسمة في ملعب تيرف مور، وهي أول مشارك بالأهداف له منذ الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنه مواصلة التألق وتحقيق النقاط ضد فريق نيوكاسل الذي عانى على مستوى خط الدفاع خارج أرضه هذا الموسم.

كريس وود (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أدى تعيين البرتغالي نونو سانتو كمدرب لنوتنجهام فورست إلى مشاركة كريس كأساسي.

وشارك وود في جميع أهداف فريقه الخمسة في المباراتين تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، حيث صنع هدفا وتمريرة حاسمة ضد بورنموث قبل أن يسجل ثلاثية في نيوكاسل الأسبوع الماضي.

وبتكلفة 4.9 مليون جنيه إسترليني فقط، يقدم المهاجم النيوزيلندي قيمة كبيرة على أرضه لفريق مانشستر يونايتد الذي استقبل هدفين فأكثر خلال ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة.

رحيم سترلينج (تشيلسي) 7.1 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يعود الجناح إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي ضد لوتون تاون في الجولة المقبلة، بعد أن قضى مباراة الإيقاف في الأسبوع 19.

ويشير أداء ستيرلينج الأخير إلى أنه سيواصل تحقيق النقاط، حيث سجل هدفان وقدم أربع تمريرات حاسمة على أرضة منذ بداية الموسم.

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 5.5 مليون جنيه إسترليني

يشير سجل اللاعب البرازيلي على ملعب فيلا بارك إلى أنه يمكنه تحقيق المزيد من النقاط عندما يستضيف أستون فيلا بيرنلي يوم السبت.

دوجلاس لويز هو ثالث أفضل لاعب في فانتازي خلال المباريات على أرضه هذا الموسم، حيث حقق 62 نقطة بفضل خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين و13 نقطة إضافية.

وحافظ بيرنلي على شباكه نظيفة مرة واحدة خارج أرضه في موسم 2023/24، مما يمنح دوجلاس لويز الفرصة لتحقيق المزيد من النقاط في الأسبوع المقبل.