سيد عبد الحفيظ: الأهلي قدم مباراة مثيرة والفوز ذهب لمن يستحق



محمد اسماعيل - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إن الأهلي ومودرن فيوتشر قدما مباراة مثيرة تليق بنهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف "عبدالحفيظ"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الخميس، أن مودرن فيوتشر قدم مباراة رائعة أمام الأهلي في حدود امكانياته، موجهًا التهنئة للأهلي: "مبروك للأهلي لقب مستحق والمباراة حلوة ومثيرة والفوز ذهب لمن يستحق".

وأوضح أن الدقائق الأخيرة في المباراة كانت أحداثها مثيرة، الأهلي استمر تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 75، ثم عاد فيوتشر بـ ريمونتادا رائعة وسجل هدفين في 3 دقائق، ثم استمر الوضع كما حتى سجل موديست الثالث وصنع الرابع في الأشواط الإضافية.



واستطاع النادي الأهلي، التتويج بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.