"لولا أني لاعب في الأهلي كنت رديت".. إمام عاشور يوجه رسالة نارية للشامتين

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه إمام عاشور نجم فريق النادي الأهلي، رسالة نارية للشامتين بعد التتويج بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال "عاشور"، في تصريحات على فضائية "أون تايم سبورتس": "انا بجتهد والتوفيق من عند ربنا، وعندي رسالة للشامتين.. أهدوا شوية، أنا مش متابع أنا مركز في شغلي، ولولا أني بلعب في الأهلي وفي سيستم كنت رديت عليه".

وأضاف: "في شخص برد عليه وهو هجاص.. دي أول بطولة ليا مع الأهلي وأخدت تالت كأس العالم للأندية والحمد لله.. تعودت أني أول ما روحت الأهلي لو راحت بطولة هتيجي عشرة".

واستطاع النادي الأهلي، التتويج بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

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