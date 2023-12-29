إمام عاشور يقتحم استوديو أبو ظبي الرياضية حاملا علم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتحم إمام عاشور نجم فريق النادي الأهلي، استوديو فضائية "أبو ظبي الرياضية"، حاملا علم النادي الأهلي.

ورحب إمام عاشور بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق الأهلي، وأشرف قاسم نجم الزمالك والكرة المصرية، والمحلل الرياضي خالد بيومي.

وتوج النادي الأهلي، بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

سجل هدفي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 13، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم نجح فريق فيوتشر في معادلة النتيجة عن طريق المهاجم عمر السعيد بخطأ من حارس الأهلي مصطفى شوبير في الدقيقة 76، ثم سجل محمد محمود التعادل في الدقيقة 81 بتسديدة قوية.

وفي الوقت الإضافي الثاني نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث عن طريق المهاجم الفرنسي موديست في الدقيقة 113، واختتم الأهداف كريم فؤاد في الدقيقة 118.