شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: أشكر جمهور الأهلى على دعم الفريق حتى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر مروان عطية لاعب الأهلى عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر بالفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ووجه عطية خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" الشكر لجماهير النادى الأهلى بسبب مساندتهم للفريق حتى الدقائق الأخيرة، مؤكداً أنه تعود منهم على ذلك واستطاع اللاعبون إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وأكد عطية أنهم استطاعوا فصل بطولة كأس العام للأندية عن السوبر، مؤكداً أن المواجهة أمام مودرن فيوتشر كانت صعبة ولكنهم نجحوا في النهاية في حسم اللقب لصاحهم، لافتاً إلى أنه سعيد بارتداء القميص الأحمر خصوصاً أن هذا الأمر كان أمنيته منذ الصغر.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.