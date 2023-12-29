شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: مكاسب كثيرة للتحكيم المصرى فى لقاء السوبر بين الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وفيوتشر

المسابقة: نهائى بطولة السوبر المصرى

النتيجة: اربعة أهداف مقابل هدفين لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد عادل

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: أحمد حسام طه

حكم رابع: محمد معروف

حكام ال VAR: محمود عاشور، يوسف البساطى

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر بين حكام الميدان وحكام ال VAR وكانت أبرز حالات المباراة كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 34 يسجل لاعب الأهلي حسين الشحات هدف صحيح وتميز يحسب للحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 113 يسجل موديست هدف ويقوم المساعد الثانى بإلغاء الهدف بداعى التسلل ويتدخل ال VAR فى تدخل صحيح باحتساب الهدف وقرار صحيح لا يوجد تسلل على مهاجم الأهلى.

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة خصوصا عنصر السرعة القصوى باستثناء بعض الحالات والتى كان من الممكن أن يتداخل فيها مع اللعب.

العقوبات الانضباطية: فى الدقيقة 110 كان يجب على الحكم اشهار البطاقة الثانية للاعب الأهلى مروان عطية لتعطيل الهجوم الواعد.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد باستثناء حالة التسلل لهدف الأهلى الثالث حيث كانت حالة صعبة نوعا ما على الحكم المساعد الثانى.

الـ VAR: تدخل صحيح باحتساب هدف الأهلى الحاسم فى الدقيقة 114.