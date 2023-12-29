شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: حدث بعض التراخى فى مباراة فيوتشر تسببت فى استقبال هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أحقية الأهلي في الفوز باللقب.

وقال شوبير، فى تصريحات له بعد المباراة، إن المباراة النهائية لم تكن سهلة، ورغم الأداء الجيد للأهلي إلا أنه حدث بعض التراخي الذي تسبب في استقبال الفريق هدفي التعادل، ولكن خبرات الأهلي مكنته من الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة.

وتعليقًا على علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق، قال شوبير: "الشناوي أخ أكبر لي وهو حارس كبير، وأتمنى له الشفاء وأن يعود سريعًا للتألق وقيادة الفريق".