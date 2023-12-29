شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تصدر قائمة أكثر فرق العالم فوزا بالبطولات برصيد 149 بطولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل عدد بطولات الأهلي بعد الفوز ببطولة السوبر المصري اليوم للرقم 149، ليواصل الفريق تفوقه على جميع أندية العالم متصدرًا قائمة أكثر فرق العالم فوزًا بالبطولات.
وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.
وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي حسب الموقع الرسمي للنادي:120 بطولة محلية:
- بطولة الدوري العام «43» مرة.
- بطولة كأس مصر «38» مرة.
- بطولة كأس السلطان حسين «7» مرات.
- دوري القاهرة «16» مرة.
- كأس السوبر المصري «14» مرة.
- كأس الجمهورية العربية المتحدة «مرة واحدة».
- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم «مرة واحدة».
- بطولة دوري أبطال أفريقيا «11» مرة.
- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس «4» مرات.
- كأس الكونفيدرالية «مرة واحدة».
- الكأس الأفروآسيوية «مرة واحدة».
- كأس السوبر الإفريقي «8» مرات.
- البطولة العربية لأبطال الدوري «مرة واحدة».
- البطولة العربية لأبطال الكئوس «مرة واحدة».
- كأس النخبة العربية «مرتان».
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