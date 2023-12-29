شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تصدر قائمة أكثر فرق العالم فوزا بالبطولات برصيد 149 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد بطولات الأهلي بعد الفوز ببطولة السوبر المصري اليوم للرقم 149، ليواصل الفريق تفوقه على جميع أندية العالم متصدرًا قائمة أكثر فرق العالم فوزًا بالبطولات.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.