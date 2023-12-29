شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: فى الأهلي لو راح بطولة ييجى قصادها عشرة وهذه رسالتى للشامتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بعد التتويج بأول بطولة له مع القلعة الحمراء، وذلك عقب التتويج ببطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2.

وقال إمام عاشور عبر قناة أون تايم سبورت: "الحمد لله بشكر الجمهور العظيم والجهاز الفني، اتعودت من أول ما دخلت النادي الأهلي لو راح بطولة ييجي قصادها عشرة، نجتهد والتوفيق من عند ربنا".

أضاف: "عندي رسالة بوجهها عايز أقول للشامتين يهدوا شوية.. أنا مش متابع كدة كدة.. ولولا نظام وتقاليد الأهلي كنت رديت عليهم، وفي واحد كدة (هجّاص) عايز أقوله النهاردة أول بطولة ليا مع الأهلي وخدت تالت العالم".

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.