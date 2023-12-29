شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: لا يوجد لاعب يتحمل الخسارة من الأهلي وكنا نلعب للفوز والان مع تفاصيل الخبر
وقال ريكاردو فورموسينيو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة نهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر و لم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم، ولا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعاً، والأهلي ناد كبير ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا".
وأتم: "لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز، كلا الفريقين كانا مجهدين، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز".
وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.
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