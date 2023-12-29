شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: لا يوجد لاعب يتحمل الخسارة من الأهلي وكنا نلعب للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بأداء فريقه اليوم أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وقال ريكاردو فورموسينيو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة نهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر و لم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم، ولا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعاً، والأهلي ناد كبير ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا".

وأتم: "لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز، كلا الفريقين كانا مجهدين، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز".