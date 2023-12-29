شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: التتويج بالسوبر المصري كان مطلوبا بعد خسارة أكثر من بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسين الشحات، لاعب الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بعد الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية للبطولة، مؤكدًا صعوبة البطولة.

وقال الشحات إن البطولة كانت صعبة للغاية ومهمة في نفس التوقيت لأنها جاءت بعد خسارة أكثر من بطولة، وتمنى صاحب الهدف الثاني في المباراة أن يواصل الأهلي التألق وأن يفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.