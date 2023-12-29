شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلي ويوجه التحية لمودرن فيوتشر على الأداء فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسمياً يهنئ من خلاله النادي الأهلي بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات، وتوج بها الفريق الأحمر عقب الفوز على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بنتيحة 4-2.

وجاء بيان المقاولون كالتالي: "يتوجه مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير، بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري".

كما يوجه نادى المقاولون العرب التحية لنادى مودرن فيوتشر بعد الأداء الجيد فى المباراة النهائية، وأرسل نادى المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلي، متمنيا التوفيق لكل الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.