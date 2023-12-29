شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلي ويوجه التحية لمودرن فيوتشر على الأداء فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر
وجاء بيان المقاولون كالتالي: "يتوجه مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير، بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري".
كما يوجه نادى المقاولون العرب التحية لنادى مودرن فيوتشر بعد الأداء الجيد فى المباراة النهائية، وأرسل نادى المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلي، متمنيا التوفيق لكل الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.
وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
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