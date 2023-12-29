شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم موديست: أنا هويت وانتهيت هداف بدرجة سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورا من احتفال الفرنسي موديست مهاجم الفريق عقب تسجيل الهدف الثالث لفريقه بمرمى مودرن فيوتشر، وكتبت الصفحة: "أنا هويت وانتهيت هداف بدرجة سوبر".

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.



