شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: التتويج بالسوبر المصرى نهاية جيدة لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، سعادته بالحصول على بطولة كأس السوبر المصري، التي حققها ‏الأهلي على حساب مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

وأوضح أن الفريق تخطى مرحلة صعبة للغاية كان بها العديد من التحديات، وحصد خلالها الميدالية البرونزية في كأس العالم ‏للأندية، ثم لقب السوبر الذي كان يمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.‏

وأضاف: "الحمد لله أننا أنهينا العام بشكل مرضٍ للجماهير، وأعتقد أن الفوز بكأس السوبر يعتبر أفضل بداية للعام الجديد".‏

وشدد أفشة على أن الأهلي لديه العديد من التحديات والبطولات خلال الموسم الجاري، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق وينهي ‏الموسم بالفوز بكل الألقاب.‏

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وأدار المباراة محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية، وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر بعد الفوز على سيراميكا بركلات الجزاء في مباراة تحديد المكز الثالث والرابع.