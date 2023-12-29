شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو: الأهلي عاد للبطولات بحصد لقب السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيرسي تاو، لاعب الأهلي، إن الفريق توّج بلقب السوبر المصري ‏عن جدارة بعد الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي البطولة.‏

وأضاف تاو: "تقدمنا على مودرن فيوتشر في الشوط الأول بهدفين، وكانت الأمور ‏تسير في اتجاه حسم المباراة، ورغم تعادل مودرن فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق ‏نجح في حسم المباراة خلال الشوطين الإضافيين".

وأكد لاعب الأهلي أن الفريق عاد إلى طريق الانتصارات والفوز بالبطولات من جديد هذا ‏الموسم بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم بالأندية التي أقيمت بالسعودية، رغم ‏طموحات الأهلي الكبيرة في تلك البطولة التي كانت تتجاوز البرونزية، ثم الفوز بلقب السوبر ‏المصري الذي أقيم بالإمارات.‏

وأهدى تاو لقب السوبر إلى جماهير الأهلي التي دعمت الفريق سواء من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات أو كل الجماهير التي دائمًا تساند الأهلي ‏في كل البطولات.‏

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وأدار المباراة محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية، وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر بعد الفوز على سيراميكا بركلات الجزاء في مباراة تحديد المكز الثالث والرابع.