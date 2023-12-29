شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يهدي السوبر المصري إلى جماهير الأهلي ويشكر الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، إن الفريق نجح بجدارة في إضافة لقب ‏جديد إلى دولاب بطولات النادي بعد الفوز بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات على ‏حساب مودرن فيوتشر.‏

وأكد عبد المنعم أن الأهلي استطاع أن يسعد جماهيره من خلال الفوز بلقب السوبر رغم أحداث ‏نهائي البطولة، التي تفوق خلالها الفريق في الشوط الأول، وأدرك المنافس التعادل في الشوط الثانى، قبل أن يحسم الأهلي الفوز بالمباراة ‏بأربعة أهداف مقابل هدفين ويتوج باللقب عن جدارة.‏

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى الجماهير التي دعمت اللاعبين، وزملائه بالفريق والجهاز الفني على ‏المجهود الكبير الذي بذله الجميع خلال الفترة الماضية، والتي خاض خلالها الأهلي مباريات قوية ‏خلال فترة زمنية قصيرة بداية من كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري.‏

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وأدار المباراة محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية، وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر بعد الفوز على سيراميكا بركلات الجزاء في مباراة تحديد المكز الثالث والرابع.