شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: التتويج بالسوبر رائع ونعتذر لجماهير الأهلي عن هذه الأوقات العصيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد تتويج ناديه بكأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيحة 4-2، في المباراة النهائية.

وقال خالد بيبو عبر برنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورت: "كرة القدم لا تعترف إلا بالنهاية وأعتذر للجماهير على الفترة العصيبة التي مرت عليهم بعد التعادل، المباراة تحتمل كل التوقعات وأنت تحاول التعامل مع كل المعطيات الموجودة والحمد لله لم نصل لركلات الجزاء".

وأضاف: "لم نتحدث مع مصطفى شوبير بعد اللقاء في أي تفاصيل لأن الطبيعي أننا نتحدث في محاضرة في اليوم التالي، وواصل: الضغط المستمر قدر لاعبي الأهلي، أنت شايل أمانة مع جمهور كبير يبحث دائما عن المكسب".

وأكمل متحدثاً عن هدف موديست: "هنأت موديست وقلت له هدف جيد في توقيت جيد وأتمنى أن يكون نقطة تحول له في الفترة المقبلة محتاجين كل اللاعبين ونخرج من بطولة لنشارك في أخرى".

واختتم كاشفاً حقيقة خلافة مع مدرب الأهلي مارسيل كولر: "طول عمري بحترم وأقدر كل الناس، وأتمنى الناس تتقبل الحقائق لا يوجد خلاف مع كولر، في الأول والآخر أعمل شعلي بما يرضي الله، أنا تعبت واشتغلت لأصل لهذا المكان".