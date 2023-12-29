شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: السوبر أول بطولة للأهلي هذا الموسم.. وأمامنا 4 ألقاب منتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي، لاعب الأهلي، على تهنئة زملائه بعد التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر في نهائي البطولة، قائلا: "أبارك للاعبين على البطولة وهو كان هدفنا من بداية المعسكر بعد الانتهاء من كأس العالم للأندية، رغم أن الموضوع كان صعبا أن تنتهي من بطولة وتدخل بطولة جدية، وكان معسكرا طويلا لمدة 18 يوما، ولكن اللاعبين كانوا رجالا وعملوا ما عليهم".

تابع خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "اللاعبون سيحصلون على راحة بعد فترة ضغط طويلة وعليهم أن يفرحوا بالبطولة".

وعن النصائح التي وجهها إلى زملائها، أكد: "تحدثنا مع اللاعبين عن ضرورة أن يكون التركيز عاليا حتى الدقيقة الأخيرة في الملعب، وبالفعل اللاعبين كانوا رجالا في الملعب وهذه ثمة الأهلي ولاعبيه".

وأضاف: "أقول للجمهور ألف مبروك جئتم اليوم لمساندتنا وتمكننا من إسعادكم، والقادم أفضل كونها أول بطولة ويتبقى 4 بطولات ونتمنى تحقيقهم جميعا بفضل دعمكم".