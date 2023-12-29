شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: حققنا بطولة غالية.. والأهلي لا يعرف سوى منصات التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو السولية، لاعب الأهلي، إن الفريق حقق بطولة غالية، بعد أن حصد لقب كأس السوبر المصري ‏على حساب فريق مودرن فيوتشر.‏

وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير على حصد اللقب ومواصلة النجاحات التي يحققها في الفترة الأخيرة من أجل إسعاد ‏الجماهير.‏

وأضاف: "الأهلي يلعب دائمًا على البطولات ولا يعرف سوى المركز الأول والوقوف على منصات التتويج، وسعداء للغاية بأن التوفيق كان حليفًا لنا، وحصدنا ‏بطولة مهمة تضاف إلى تاريخ النادي".‏

وأشار السولية إلى أن الفريق خاض مباريات قوية ومتنوعة خلال فترة زمنية قصيرة، وواجه ضغطًا بدنيًّا كبيرًا، وأن هذا قدر ‏لاعبي الأهلي بمواجهة الصعاب وتحقيق البطولات.‏

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وأدار المباراة محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية، وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر بعد الفوز على سيراميكا بركلات الجزاء في مباراة تحديد المكز الثالث والرابع.