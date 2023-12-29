شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: نهدى السوبر إلى العامرى فاروق ويا رب اللقب يكون "فاتحة خير" على موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق في أبوظبي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، مؤكدا أن الفريق تكلل مجهوده بالنجاح بعد 19 يومًا خارج البلاد، للمشاركة في مونديال الأندية ثم التتويج باللقب المحلي.

وقال مرتجي في تصريحات عبر تصريحات تليفزيونية: "فوزنا جاء مستحقا رغم الأحداث الدرامية، وكنت على يقين من الفوز رغم استقبال الهدف الثاني، وكنت واثقا أن مجهود اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لن يضيع وسنتوج باللقب".

وأضاف: "أناشد الجميع بضرورة عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، الكرة بدون جمهور مثل الفرح بدون (معازيم) لا بد أن نفكر في عودة الجماهير لأنهم أساس كرة القدم، وهم من صنعوا هؤلاء اللاعبين، والكرة في الأساس للمشجعين، والحمد لله على أننا أسعدنا جمهورنا العظيم".

وواصل: "شعرنا بـ(غصّة) كبيرة والقهر بعد الخسارة أمام فلومينينسي، صادفنا سوء توفيق ولم نستغل الفرص رغم أننا كنا الأفضل، وكنا نستحق الصعود للنهائي، كما تعرضنا لظلم تحكيمي أيضا في هذه المباراة، والظروف لم تكن جيدة، ولكن عوضنا ذلك بالبرونزية".

وزاد: "يوري جوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، وخلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنفانتنيو كانوا يتحدثون معنا عن استحقاق الأهلي الوصول للنهائي، والجميع كان يشيد بمستوى الفريق في مونديال الأندية، وغياب العامري فاروق مؤثر نفسيًا بالنسبة لنا ونتمنى له الشفاء والعودة من جديد للعمل في النادي، نحتاج لوجوده جدًا، ونهدي له بطولة كأس السوبر".

وأشار إلى أن الأهلي مطلوب منه مليون و300 الف دولار شهريا، من أجل تسديد رواتب الاجانب سواء مدربين أو لاعبين.

وأكد: "إمام عاشور سليم، ولكنه يعاني من حالة إجهاد واضحة، وما حدث مؤخرا من ضغط مباريات لا يتحمله أحد، ومحمد الشناوي وياسر ابراهيم سيكونان جاهزان لمعسكر منتخب مصر. والحمد لله على هدف موديست (ربنا نفخ في صورته), وهو لاعب جيد، وكولر كان لديه إصرار على التعاقد معه، قد يكون محتاج وقت للتأقلم مع الفريق، ونتمنى أن تكون بداية الانتعاشة له في الفترة المقبلة". وأتم: "بعثة الأهلي سوف تعود إلى القاهرة صباح الجمعة، والطائرة ستتحرك في الثانية والنصف صباحًا".