شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يحصد 4 ملايين جنيه عقب تحقيق المركز الثانى بكأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق مودرن فيوتشر جائزة مالية تقترب من مبلغ قدرة 125 ألف دولار ما يعادل 4 ملايين جنيه مصرى عقب حصد المركز الثانى في بطولة كأس السوبر المحلى في نسخته الجديدة.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.