شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: الأهلي لا يقف على بطولة ومونديال الأندية منحنا الخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، أن خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية لم يكن يمثل إرهاقا للاعبين بقدر ما اكتسب لاعبو الأهلي الكثير من خبرات من خلال تلك المشاركة.

وقال ربيعة في تصريحات عبر برنامج الهدف مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنت لا تقلق في المباراة يجب أن تكون هادئا لكي تحقق الفوز، البعض يعتقد أن قدومنا من بطولة العالم إجهاد علينا ولكنها منحتنا خبرة التعامل مع المواقف الصعبة".

وتغلب النادي الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وأضاف ربيعة: "بقول لمصطفى شوبير متفكرش في خطأ المباراة وتدارك الموقف وكمل، الجمهور لو هيستنى الغلط لكل لاعب مش هنلعب كرة، وكلنا بنغلط".

أكمل: "الأهلي لا يقف على بطولة ولو وقفنا على بطولة خدناها مش هننجح، الفرق بين لاعب الأهلي وغيره من اللاعبين أنه عندما يتوج ببطولة يغلق صفحتها ويركز في البطولة التالية".

واختتم: "أحمد عاطف لاعب جيد جداً وكذلك مروان محسن، وعمرو السولية لاعب كبير وصديق لي من منتخبات الشباب وفوق مستوى التقييم بالنسبة لي".