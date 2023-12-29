شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشارك جمهور الأهلي الاحتفال بالسوبر.. وإهداء الكأس لديانج وحماقي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت احتفالات الأهلي بلقب السوبر المصري تفاعل مارسيل كولر المدير الفني مع الجماهير الحمراء، وجاب أرجاء الملعب من أجل تحية المشجعين الذين حرصوا على مساندة فريقهم في مدرجات استاد محمد بن زايد، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2.

كما قام رامي ربيعة بمنح زميله أليو ديانج كأس السوبر للاحتفال به وإخراجه من حالة الحزن التي تسيطر عليه بعد استبعاده من الحسابات الفنية للفريق الأحمر في المباريات الأخيرة.

فيما حرص محمود كهربا على تلقي كأس السوبر ومنحه للفنان محمد حماقي الذي أحيى حفل المباراة النهائية، وشاركه الاحتفال بالكأس مع الجمهور باعتبار أنه مشجع للنادي الأهلي.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.