أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 12 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 12 / 2023 العديد العديد من الأخبار الهامة، أبرزها "انتفاضة" موديست تقود الأهلى لإسقاط مودرن فيوتشر وحصد السوبر المصري.

"انتفاضة" موديست تقود الأهلى لإسقاط مودرن فيوتشر وحصد السوبر المصري

حصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد بالإمارات .

بيراميدز يهزم سيراميكا بركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث بالسوبر المصري

حقق فريق بيراميدز المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

أحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك

ظهر أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك فى تدريبات فريقه التى تجرى الان بمقر النادى بميت عقبة ،بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بقرار من الجهاز الفني.

الأهلى يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ فى الشرق الأوسط.. وتفوق كولر

نجح النادي الأهلي في الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط، بعد انتهاء التصويت، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن.

عبد الله السعيد: سأكون فخوراً حال انضمامى لقائمة المنتخب النهائية فى أمم أفريقيا

قال عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز إنه سوف يشعر بشرف كبير إذا تم اختياره في قائمة المنتخب الوطنى النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2023، موضحاً أنه كان فخوراَ بتمثيل الفراعنة في الفترات السابقة.

اتفاق مبدئي بين حلمي طولان وفاركو والتفاصيل المادية تحسم التعاقد

يكثف مسئولو نادى فاركو بحثهم عن مدير فنى جديد يقود الفريق فى المرحلة القادمة، لمحاولة تصحيح الاوضاع الغير مرضية فى الفريق البرتقالي.