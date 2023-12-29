إمام عاشور: في واحد كدة (هجّاص) عايز أقوله النهاردة أول بطولة ليا مع الأهلي وخدت تالت العالم

الشارقة - اميمة ياسر - عبر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بعد التتويج ببطولة السوبر المصري التي تعتبر الأولى له مع الماررد الأحمر.

وقال إمام عاشور عبر قناة أون تايم سبورت: "الحمد لله بشكر الجمهور العظيم والجهاز الفني، اتعودت من أول ما دخلت النادي الأهلي لو راح بطولة ييجي قصادها عشرة، نجتهد والتوفيق من عند ربنا".

أضاف: "عندي رسالة بوجهها عايز أقول للشامتين يهدوا شوية.. أنا مش متابع كدة كدة.. ولولا نظام وتقاليد الأهلي كنت رديت عليهم، وفي واحد كدة (هجّاص) عايز أقوله النهاردة أول بطولة ليا مع الأهلي وخدت تالت العالم".