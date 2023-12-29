الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 ديسمبر 2023

تراجع

تساءل مراقبون عن سبب تراجع مستوى المحترف اليوناني مانولاس بشكل مفاجئ إذ ظل يجلس على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة على الرغم من أنه نجم عالمي وكان أساسياً في الجولات الأولى من الدوري.

غموض

يتكتم نادٍ في دوري المحترفين على الإعلان عن تفاصيل إصابة لاعب أجنبي في الجولة الـ 12 من الدوري، على الرغم مما يتردد عن غيابه لفترة طويلة، إذ تفكر الإدارة في استبداله خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما يتمسك المدرب باستمراره.

أداء

قال جمهور أحد أندية المحترفين إنهم غير قلقين على فريقهم وقدرته على البقاء في الدوري، خصوصاً أن لاعبي الفريق يقدمون مستويات فنية تبشر بنتائج إيجابية في المباريات المقبلة على الرغم من الخسارة التي تعرض لها.