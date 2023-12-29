الامارات | شراكة بين «أدنوك للتوزيع» و«القابضة» مع نادي بيراميدز المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كل من «أدنوك للتوزيع» و«القابضة»، أمس، توقيع اتفاقية رعاية مع نادي بيراميدز لكرة القدم، أحد الأندية الرياضية في الدوري المصري للمحترفين.

وستكون «القابضة» الشريك الرسمي لنادي بيراميدز، والذي منذ تأسيسه وتغيير علامته التجارية من «نادي الأسيوطي الرياضي» في عام 2018، نجح سريعاً في ترسيخ مكانته كأحد أندية كرة القدم عالية الأداء في الدوري المصري.

كما أعلنت أدنوك للتوزيع، توقيع شراكة رسمية مع بيراميدز، وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في مقر الشركة بأبوظبي، حيث تعتبر الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي: عملنا في أدنوك للتوزيع منذ دخولنا سوق مصر رسمياً في وقت سابق من العام الحالي على التقدم بخطى ثابتة لتوسيع وجودنا وتعزيز أنشطتنا على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.