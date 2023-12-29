الامارات | نيكوليتش: تفاصيل صغيرة ستحدد «بطل السوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش أنه من الصعوبة التكهن بالفريق الذي سيحقق لقب كأس السوبر خلال مواجهة فريقه مع الشارقة اليوم، لافتاً إلى أن تفاصيل صغيرة، ستحدد البطل.

وقال نيكوليتش في مؤتمر صحافي: «مباراة كأس السوبر ستكون صعبة على الفريقين، وبالنسبة لي أنا سعيد بخوض هذه البطولة التي تعد حدثاً مهماً لكرة الإمارات، يجمع بين بطلي الدوري والكأس».

وأضاف: «أتمنى أن يقدم الفريقان مباراة قوية تسعد الجمهور، وأن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، لأن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في مردود اللاعبين».

ورداً على سؤال حول تأثير خسارة شباب الأهلي أمام الوصل في الدوري قبل خوض لقاء كأس السوبر، قال: «لا أعتقد أننا سنتأثر بهذه الخسارة، لأننا نلعب في بطولة مختلفة، وبشكل عام نحن على استعداد لخوض اللقاء على الرغم من غيابات عدة يعانيها الفريق، ولكن يجب أن يكون لدينا 11 محارباً يقدمون كل ما لديهم لتحقيق الفوز في المباراة».

وأشاد المدرب الصربي بالشارقة، وقال: «نلعب أمام فريق قوي يقوده مدرب كبير، وكما ذكرت هذه المباريات تحسمها بعض التفاصيل الصغيرة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق».

وتابع: «سبق أن خضت مباريات عدة في كأس السوبر خلال تجاربي السابقة مع أندية أخرى، وأعلم أهمية اللقاء وصعوبته، وأتوجه بالشكر إلى رابطة المحترفين التي استعدت جيداً لهذا الحدث الكبير، وتعمل منذ شهر تقريباً للتجهيز للمباراة، وأتمنى أن تكون احتفالية رائعة للجميع».

واختتم: «لن أتحدث عن الغيابات وأي مجموعة من اللاعبين ستخوض اللقاء لديهم القدرة على تقديم مباراة قوية، والأهم هو أننا سنلعب من أجل الفوز وحسب، إذ إن أي مدرب يلعب من أجل حصد الألقاب، وبالنسبة لي أشاهد الآن الكأس لمدة نصف ساعة في المؤتمر الصحافي، ولكن أتمنى أن أحمله بعد نهاية اللقاء».

يوسف جابر: كأس السوبر تُحسّن من وضع شباب الأهلي

شدد لاعب شباب الأهلي يوسف جابر على أهمية فوز «فرسان دبي» بلقب كأس السوبر، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى التتويج ببطولة ستسهم في تحسين وضعه في النصف الثاني من الموسم.

وقال جابر في مؤتمر صحافي: «لدينا فرصة الفوز بلقب بخوض مباراة واحدة، وهي فرصة جيدة، لتعويض خروجنا من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب خسارتنا في الدوري أمام الوصل».

وأشار إلى أن اللاعبين في شباب الأهلي لديهم القدرة على التعامل مع ضغط المباريات، موضحاً أن كل لاعب يجب أن يقدم 200% من جهده في مباراة السوبر، حتى يحقق الفريق اللقب.

مدرب شباب الأهلي: جاهزون لخوض اللقاء على الرغم من غيابات عدة يعانيها الفريق