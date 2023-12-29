الامارات | ألعاب تروي حكايات المشاركات في ملاعب «عربية السيدات» 8

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن إمارة الشارقة خلال الفترة من الثاني إلى 12 فبراير المقبل، النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، برعاية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت عنوان «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب».

وتضم البطولة ثماني ألعاب تعكس تنوع المشاركات النسائية في عالم الرياضة، وهي «ألعاب القوى والرماية وكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة والمبارزة والكاراتيه والقوس والسهم»، موفرة للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن، وإحداث التأثير الإيجابي المنشود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في تعزيز مشهد الرياضة النسائية في الوطن العربي والعالم.

وتتيح الرياضات الثماني للأندية المشاركة في البطولة التنافس وإظهار روح التحدي والإصرار والمثابرة التي تسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبات، وتعزيز خبراتهن وتجاربهن في الملاعب التي تروي حكايات بطولاتهن، وتُظهر كفاءاتهن الرياضية على أرض الملعب.

وقالت مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات نورة الشامسي: «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تتميز عن غيرها من البطولات بتنوع ألعابها، حيث تتضمن ثماني ألعاب مختلفة».